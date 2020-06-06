Пожар в Иркутской области, жертвами которого стали пять человек, мог произойти из-за короткого замыкания

Пожар в Иркутской области, жертвами которого стали пять человек, по предварительным данным мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба областного Следственного управления СКР. В числе погибших — четверо малолетних детей в возрасте от одного до шести лет и их отец. Мать детей проснулась от задымления, выбежала на улицу за помощью, но спасти никого не удалось, женщина с ожогами доставлена в больницу. По данным ведомства, семья состояла на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетним.
2020-06-06T06:31:16+03:00
2020-06-06T06:31:16+03:00
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06:31, 06 июня 2020
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