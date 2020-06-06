День рождения Пушкина и приуроченный к нему День русского языка впервые будет отмечаться в онлайн формате из-за ограничений по коронавирусу. Театры, музеи и другие культурные учреждения покажут записи спектаклей, трансляции концертов, виртуальные экскурсии. В Государственном музее Пушкина в Москве пройдет масштабный марафон.

В 10 утра по московскому времени, начнется мероприятие, которое в течение шести часов пройдет на платформе YOU TUBE. Состоятся четыре лекции, посвященные интернет-лексике, цифровому этикету, распознаванию языка и о том, где сегодня мог бы издаваться Александр Сергеевич. Правописанию слов, которые чаще всего ищут в интернете, посвящена также часть марафона. Филологи расскажут о правилах, которые чаще всего путают пользователи. Состоятся встречи с Диной Рубиной, Феклой Толстой, Максимом Кронгаузом, кто расскажут о том, как меняется, по их мнению, русский язык в эпоху интернета. В 11 часов все желающие смогут написать демодиктант на сайте образовательного проекта и узнать его результат в своем личном кабинете.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки, вызванной коронавирусом, Тотальный диктант этого года перенесен на 17 октября.