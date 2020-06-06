Ростехнадзор не исключает, что причиной аварии на ТЭЦ в Норильске могла стать изношенность оборудования

Сооружения эксплуатируются с 1985 года. При этом в ведомстве отметили, что окончательные выводы будут сделаны только после проведения всестороннего расследования. Федеральная служба готова проверить объекты хранения нефти и нефтепродуктов в Арктике в случае поступления соответствующих поручений со стороны правительства.

Авария на предприятии «Норникеля» произошла 29 мая. В результате разрушения резервуара разлилось более 21 тысячи кубометров нефтепродуктов. В регионе введен режим ЧС федерального масштаба.

Компания «Норникель» могла бы избежать такого мощного разлива нефтепродуктов. Об этом сказал президент Владимир Путин, отметив при этом, что сейчас все должны объединиться в вопросе ликвидации ЧС.

Кроме того, президент поручил Росприроднадзору тщательно проверить все места хранения нефтепродуктов в России