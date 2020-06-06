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05:13, 06 июня 2020

Бразилия пригрозила покинуть ВОЗ вслед за США

Это произойдет, если Всемирная организация здравоохранения не начнет работать без идеологической подоплеки, заявил президент страны Жаир Болсонару, чьи слова приводит агентство Reuters. Не нужно, чтобы люди извне указывали, что им делать в части здравоохранения, добавил он.



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