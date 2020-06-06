Бразилия пригрозила покинуть ВОЗ вслед за США

Это произойдет, если Всемирная организация здравоохранения не начнет работать без идеологической подоплеки, заявил президент страны Жаир Болсонару, чьи слова приводит агентство Reuters. Не нужно, чтобы люди извне указывали, что им делать в части здравоохранения, добавил он.