Московские храмы и монастыри открываются сегодня, в канун Троицы, после карантина

Почти два месяца они были закрыты для прихожан из-за ограничений, введенных в связи с коронавирусом. Таким образом, православные смогут не только отметить предстоящий праздник, но и помянуть усопших близких, так как сегодня по церковному календарю Троицкая родительская суббота. При этом, необходимо соблюдение строгих мер эпидемиологической безопасности, в том числе ограничение числа прихожан в храме, наличие масок и перчаток.
2020-06-06T05:10:20+03:00
2020-06-06T05:10:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:10, 06 июня 2020
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