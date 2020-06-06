Московские храмы и монастыри открываются сегодня, в канун Троицы, после карантина

Почти два месяца они были закрыты для прихожан из-за ограничений, введенных в связи с коронавирусом. Таким образом, православные смогут не только отметить предстоящий праздник, но и помянуть усопших близких, так как сегодня по церковному календарю Троицкая родительская суббота. При этом, необходимо соблюдение строгих мер эпидемиологической безопасности, в том числе ограничение числа прихожан в храме, наличие масок и перчаток.