Польша повысит тариф на транзит российского газа на 16,5%

Управление по регулированию энергетики страны утвердило стоимость прокачки газа по участку трубопровода Ямал — Европа на в 2021 году. Об этом сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что повышение ставок является результатом значительных стратегических инвестиций, осуществляемых передающей компанией Gaz-System, которые напрямую влияют на энергетическую безопасность Польши.
2020-06-06T05:09:11+03:00
2020-06-06T05:09:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:09, 06 июня 2020
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