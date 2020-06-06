Польша повысит тариф на транзит российского газа на 16,5%

Управление по регулированию энергетики страны утвердило стоимость прокачки газа по участку трубопровода Ямал — Европа на в 2021 году. Об этом сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что повышение ставок является результатом значительных стратегических инвестиций, осуществляемых передающей компанией Gaz-System, которые напрямую влияют на энергетическую безопасность Польши.