ФСИН и ФССП разрешили оборудовать свои автомобили мигалками

Федеральной службе исполнения наказаний и Федеральной службе судебных приставов разрешили оборудовать свои автомобили мигалками. Президентский указ опубликован на портале нормативно-правовых актов. В нем говорится, что эти ведомства могут поставить по одному спецсигналу на автомобили, которые не имеют наружную раскраску. Это даст приоритетное право в движении по дорогам.
2020-06-06T05:08:16+03:00
2020-06-06T05:08:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:08, 06 июня 2020
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