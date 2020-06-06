ФСИН и ФССП разрешили оборудовать свои автомобили мигалками

Федеральной службе исполнения наказаний и Федеральной службе судебных приставов разрешили оборудовать свои автомобили мигалками. Президентский указ опубликован на портале нормативно-правовых актов. В нем говорится, что эти ведомства могут поставить по одному спецсигналу на автомобили, которые не имеют наружную раскраску. Это даст приоритетное право в движении по дорогам.