Министерство юстиции признало законными ограничения, введенные в России в связи с коронавирусом

Речь идет об указах региональных властей, в том числе мэра Москвы Сергея Собянина. Ведомство пришло к выводу, что меры были приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти и отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан. Проанализировать правовые акты и их применение, влияющие на права и свободы граждан, поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору премьер Михаил Мишустин.
2020-06-06T05:06:27+03:00
2020-06-06T05:06:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 06 июня 2020
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