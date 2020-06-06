Министерство юстиции признало законными ограничения, введенные в России в связи с коронавирусом

Речь идет об указах региональных властей, в том числе мэра Москвы Сергея Собянина. Ведомство пришло к выводу, что меры были приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти и отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан. Проанализировать правовые акты и их применение, влияющие на права и свободы граждан, поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору премьер Михаил Мишустин.