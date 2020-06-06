Еще 58 пациентов с коронавирусом умерли в Москве, сообщили в оперативном штабе. Накануне сообщалось о 57 умерших. Таким образом, общее число летальных исходов из-за COVID-19 в столице достигло 2864. Это больше половины от всех зарегистрированных в России случаев.