Еще 58 пациентов с коронавирусом умерли в Москве, сообщили в оперативном штабе. Накануне сообщалось о 57 умерших. Таким образом, общее число летальных исходов из-за COVID-19 в столице достигло 2864. Это больше половины от всех зарегистрированных в России случаев.
2020-06-06T05:04:45+03:00
2020-06-06T05:04:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 06 июня 2020
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