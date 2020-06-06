Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял участие в акции против расизма и полицейского насилия в Оттаве

В память о погибшем в Миннеаполисе чернокожем американце Джордже Флойде глава правительства несколько раз преклонил колено, в последний — на 8 минут 46 секунд. Именно столько длилась пытка Флойда «под коленом белого полицейского Дерека Чавена». Об этом сообщает французский телеканал BFM TV. После гибели Флойда по всему миру прошли акции против расизма и полицейского насилия. Так, неделей ранее в канадском Торонто несколько тысяч человек участвовали в антирасистском шествии.