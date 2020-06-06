США направили России проект резолюции Совбеза ООН по продлению эмбарго на поставки оружия Ирану

Документ также направлен Франции, Британии, Германии и Эстонии. Об этом сообщает Minneapolis Star Tribune со ссылкой на постоянного представителя США при ООН Келли Крафт. По ее словам, в ближайшее время американские власти намерены поделиться проектом резолюции и с другими членами Совета Безопасности ООН. По ее мнению, Китай и Россия должны присоединиться к решению данного вопроса.