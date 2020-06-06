Минздрав предлагает изменить правила медосвидетельствования для водителей

Согласно проекту, сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя для получения медсправки нужно будет только в том случае, если нарколог выявит симптомы заболевания.

Новые правила медицинского осмотра для водителей должны были вступить в силу 22 ноября. Предполагалось, что всем водителям для получения или обмена прав придется сдавать анализы на наркотики и хронический алкоголизм. Из-за ожидаемого вступления приказа в силу россияне выстроились в огромные очереди за медицинскими справками. После этого Минздрав отложил вступление приказа в силу.