Запуск навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К» снова перенесен

Запуск навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К», который должен был состояться с космодрома Плесецк, снова перенесен. Он отложен на конец июля с возможностью дальнейшего переноса из-за задержек в производстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космический отрасли. По его словам, что на конец июня намечена доставка самого аппарата на космодром. В пресс-службе «Роскосмоса» не стали комментировать данную информацию.