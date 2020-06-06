Запуск навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К» снова перенесен

Запуск навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К», который должен был состояться с космодрома Плесецк, снова перенесен. Он отложен на конец июля с возможностью дальнейшего переноса из-за задержек в производстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космический отрасли. По его словам, что на конец июня намечена доставка самого аппарата на космодром. В пресс-службе «Роскосмоса» не стали комментировать данную информацию.
2020-06-06T04:05:07+03:00
2020-06-06T04:05:07+03:00
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04:05, 06 июня 2020
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