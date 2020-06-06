Северный флот с будущего года станет отдельной военно-административной единицей, пятым военным округом России

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на едином портале правовой информации. В настоящее время на территории страны есть четыре военных округа: Западный, Южный, Центральный и Восточный. В границы Северного флота будут входить республика Коми, Архангельская и Мурманская области, а также Ненецкий автономный округ.

Проект по отделению Северного флота появился еще в августе прошлого года. В Минобороны считают, что таким образом повысится эффективность решения вопросов в области защиты Арктики.