Евросоюз полностью откроет внутренние границы в конце июня

Такой срок назвала еврокомиссар Илва Йоханссон после заседания глав МВД стран ЕС, передает Рейтер. При этом страны Европейского союза выступили за продолжение ограничений на въезд граждан из третьих стран после середины июня. «Сначала необходимо восстановить функционирование Шенгенской зоны, а затем переходить к открытию внешних границ», — сказала Йоханссон. В настоящее время некоторые страны ЕС начали открывать границы на двусторонней основе, ориентируюсь на количество зараженных в тех или иных сопредельных государствах.