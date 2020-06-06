В посольстве РФ в США напомнили, что российские военные находятся в Сирии по приглашению правительства этой страны

В российском посольстве в Вашингтоне напомнили, что российские военные находятся в Сирии по приглашению правительства этой страны. Так дипломаты отреагировали на заявление помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о том, что Россия должна «убираться с Ближнего Востока», поскольку она играет там «деструктивную роль». В этой связи в диппредставительстве поинтересовались, на каких основаниях находятся в Сирии США? На размещение там американских войск не было ни санкции законной власти, ни Совета Безопасности ООН, говорится на странице посольства в Facebook.
2020-06-06T03:08:51+03:00
2020-06-06T03:08:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:08, 06 июня 2020
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