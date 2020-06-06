В Москве на Новом Арбате Aston Martin на полном ходу врезался в ограждение и вылетел на пешеходную зону

В Москве на Новом Арбате люксовый автомобиль Aston Martin на полном ходу врезался в ограждение и вылетел на пешеходную зону. По предварительным данным, пострадавших нет, сказали ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Проводится проверка, обстоятельства устанавливаются. Как сообщает РЕН ТВ, машина принадлежит топ-менеджеру авиакомпании «Сибирь» (S7) Павлу Воронину. Он занимает должность заместителя гендиректора по информационным технологиям. Однако неизвестно, кто именно находился за рулем.