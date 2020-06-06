В Петербурге болеют около 20% сотрудников скорой помощи, сообщает комитет по здравоохранению

В Петербурге болеют около 20% сотрудников скорой помощи. Об этом сообщила в эфире телеканала «Санкт-Петербург» начальник отдела по оказанию амбулаторной помощи комитета по здравоохранению Лариса Соловьева. Чем именно болеют медики, она не уточнила. В конце мая гендиректор Национального медицинского исследовательского Центра имени Алмазова Евгений Шляхто говорил, что с момента начала эпидемии COVID-19 в Санкт-Петербурге коронавирусом заразились более 3 тысяч врачей.