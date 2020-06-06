Министерство юстиции не нашло нарушения прав граждан в указах, принятых властями в целях борьбы с коронавирусом

Ведомство пришло к выводу, что меры, в том числе в Москве, «безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан, соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории Российской Федерации», сообщается на сайте министерства.

3 июня премьер Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору проанализировать нормативные правовые акты, связанные с ковидом. Он просил обратить «особое внимание» на положения, в наибольшей степени «затрагивающие права и интересы граждан».