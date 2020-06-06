Лондон готов пойти на уступки Брюсселю, чтобы в срок заключить торговое соглашение между королевством и ЕС

Британский премьер Борис Джонсон готов пойти на уступки Брюсселю, чтобы в срок заключить торговое соглашение между королевством и ЕС. Об этом пишет газета «Дейли мейл». Знакомые с ходом переговоров источники утверждают, что Лондон может согласиться на введение квот на некоторые британские товары, в обмен на то, чтобы от Соединенного Королевства прекратили требовать соблюдения правил и предписаний Евросоюза после окончания переходного периода по Brexit. О том, на какие именно категории товаров могут быть введены тарифы, собеседники издания говорить отказались. Отмечается, что подобный шаг станет нарушением обещаний Джонсона своей партии и избирателям. Глава консервативного правительства неоднократно заявлял, что после выхода страны из состава ЕС Великобритания продолжит торговать со странами европейского сообщества «без квот и тарифов». По словам источника издания, предложение исходило от британской стороны и было без восторга встречено представителями Евросоюза, однако «оно по-прежнему будет обсуждаться».

Великобритания покинула ЕС 1 февраля после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. До 31 декабря стороны должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений и условиях торговли.