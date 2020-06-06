Росгвардейцы семь раз выстрелили в жителя Екатеринбурга, подозреваемого в краже обоев

Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на результаты проверки Следственного комитета. По данным следствия, три пули попали в погибшего, одна — прошла по касательной, еще три застряли двери. Как утверждается, бойцы СОБРа стреляли по ногам и в живот, почему ранения пришлись в область груди, не объясняется. При этом выяснилось, что дверь в момент стрельбы была открыта, а сотрудники Росгвардии стреляли в проем под углом с расстояния около метра от входа в квартиру. Ранее в СК говорили, что силовики «вынуждены были применить» оружие после того, как подозреваемый «занес нож над головой, пытаясь ударить сотрудников СОБРа». Также следователи установили, что дверь не взломали, а открыли ключами, которые дала мать погибшего.

27-летнего Владимира Таушанкова застрелили в его квартире в ночь на 1 июня. По словам его отца, когда силовики пытались выломать дверь, его сын брызнул в них из газового баллончика. В ответ те открыли огонь. Посмертно в отношении Таушанкова возбудили уголовное дело о насилии над представителями власти.