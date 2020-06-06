В Москве скончались еще 58 пациентов с коронавирусом

Таким образом, общее число летальных исходов из-за COVID-19 в столице достигло 2864. Об этом сообщает столичный оперативный штаб. Это больше половины от всех зарегистрированных в России случаев. По данным на 5 июня в Москве коронавирусом заразились более 190 тысяч человек, выздоровели 97 тысяч.

Всего в стране насчитывается почти 450 тысяч человек с COVID-19, более 5,5 тысяч умерли, выздоровели 212 тысяч.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил накануне, что столичные власти продолжают наблюдать положительную динамику по коронавирусу, и на следующей неделе можно будет принять «радикальные решения» по смягчению ограничений. Градоначальник указал на уменьшение числа пациентов с пневмониями, числа выявленных больных с COVID-19, а также на сокращение количества смертей.

В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что обстановка пока не позволяет делать следующие шаги по ослаблению ограничений. Так, по его словам, открыть торговые центры пока рано.