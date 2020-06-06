В Миннеаполисе полицейским запретят использовать удушающие приемы

Такое решение единогласно принял городской совет на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает телекомпания Си-эн-эн. Кроме того, полицейские будут обязаны сообщать о любых случаях насилия против граждан со стороны своих коллег. Если они станут свидетелями таких действий и не попытаются их остановить, их также привлекут к ответственности. Для применения полицейскими дубинок, слезоточивого газа, резиновых пуль или светошумовых гранат впредь потребуется санкция шефа полиции.
2020-06-06T01:12:24+03:00
2020-06-06T01:12:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:12, 06 июня 2020
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