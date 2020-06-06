Банки попросили отложить перевод на российский софт

Минкомсвязи хотело, чтобы это произошло до 1 января будущего года. Согласно заключению Национального совета финансового рынка, «сроки вступления в силу таких требований слишком короткие и затратные», пишет «Интерфакс». По мнению совета, следует установить срок до 2023-го года.
2020-06-06T01:11:17+03:00
2020-06-06T01:11:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:11, 06 июня 2020
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