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01:10, 06 июня 2020

Президент Владимир Путин передал Ростуризм под руководство правительству

Указ опубликован на портале правовой информации. За агентством останутся функции надзора за туроператорами, уточняет РИА Новости. Ранее Ростуризм подчинялся Министерству экономического развития. Как пояснял источник «Интерфакса», решение «связано с общенациональным планом восстановления экономики после пандемии коронавируса». Ростуризм станет ответственным за реализацию мер поддержки для туристической отрасли.



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