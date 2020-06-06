Президент Владимир Путин передал Ростуризм под руководство правительству

Указ опубликован на портале правовой информации. За агентством останутся функции надзора за туроператорами, уточняет РИА Новости. Ранее Ростуризм подчинялся Министерству экономического развития. Как пояснял источник «Интерфакса», решение «связано с общенациональным планом восстановления экономики после пандемии коронавируса». Ростуризм станет ответственным за реализацию мер поддержки для туристической отрасли.
2020-06-06T01:10:36+03:00
2020-06-06T01:10:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:10, 06 июня 2020
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