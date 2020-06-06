Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал радикальные решения по отмене карантина в столице на следующей неделе

По его словам, «положительная динамика сохраняется, меньше стало пневмонии, выявленных больных ковидом, меньше смертей». Собянин отметил, что «минимальный период», за который можно оценить последствия снятия тех или иных ограничений, — это семь дней. 1 июня были введены новые правила, значит, в ближайший понедельник можно будет сделать какие-то выводы, — сказал мэр. Ранее Собянин объявил, что к 1 июля Москва снимет максимальное количество ограничений, установленных из-за эпидемии. Напомню, 1 июля планируется провести голосование по поправкам в Конституцию.
2020-06-06T01:09:49+03:00
2020-06-06T01:09:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:09, 06 июня 2020
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