При пожаре в жилом доме в Зиминском районе Иркутской области погибли пять человек

Среди них четверо детей и один взрослый. Еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает РЕН ТВ. По сведениям «Интерфакса», причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем. «Семья была многодетной и социально проблемной, родители злоупотребляли алкоголем, жили на социальные выплаты на детей», — сказал собеседник агентства. По его данным, пятеро детей находились на воспитании родственников, еще четверо проживали с родителями.
2020-06-06T01:08:45+03:00
2020-06-06T01:08:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 06 июня 2020
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