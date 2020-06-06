При пожаре в жилом доме в Зиминском районе Иркутской области погибли пять человек

Среди них четверо детей и один взрослый. Еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает РЕН ТВ. По сведениям «Интерфакса», причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем. «Семья была многодетной и социально проблемной, родители злоупотребляли алкоголем, жили на социальные выплаты на детей», — сказал собеседник агентства. По его данным, пятеро детей находились на воспитании родственников, еще четверо проживали с родителями.