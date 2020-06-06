У здания столичного главка МВД на Петровке вновь возобновились одиночные пикеты в поддержку журналиста Ильи Азара

Их участников задержала полиция.

Первым задержанным участником одиночных пикетов оказался Виктор Немытов. Его уже задерживали после аналогичной акции в конце мая и даже назначали арест в 15 суток, но Мосгорсуд его отменил.

Всего в автозак попали свыше 10 человек. Среди них – бывшие фигуранты «московского дела» Самариддин Раджабов, Валерий Костенок и Владислав Барабанов, журналист Петр Рузавин и муниципальный депутат Елена Филина. Их увезли в ОВД «Пресня», где на участников одиночных пикетов составили протоколы о задержании. А вот протоколы о нарушении правил проведения акций могут быть составлены только 24 июня, рассказал адвокат проекта «ОВД-Инфо» Василий Кушнир.

Одиночные пикеты возле здания столичного управления МВД продолжаются свыше недели после задержания и последующего ареста журналиста Ильи Азара. Он сам выходил на Петровку в поддержку создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, но был задержан и арестован на 15 суток по статье о повторном нарушении правил проведения митингов. Силовики объяснили свои действия тем, что публичные мероприятия в Москве запрещены из-за ограничений по коронавирусу. При этом одиночные пикеты не требуют согласования с властями.

Мосгорсуд накануне не стал отпускать Азара из-под административного ареста. Он лишь сократил срок его пребывания в спецприемнике до 10 суток.