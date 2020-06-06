В России продолжается постепенное снятие ограничений, вызванных пандемией коронавируса

В Краснодарском крае начиная с сегодняшнего дня откроются уличные летние террасы и веранды. А также летние кафе с отдельным входом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Добавив, что администрации заведений будут обязаны следить за соблюдением посетителями социальной дистанции. Также на Кубани будут открыты для прогулок парки и набережные. А вот пляжи пока останутся закрытыми.

В Татарстане начиная с субботы можно посещать церкви и мечети. возобновят работу фитнес-центры, сауны, а также торговые центры. В списке карантинных послаблений оказался 31 район республики. Но наиболее крупных городов региона — Казани и Набережных Челнов — в их числе нет.

В Приморье с сегодняшнего дня открывают зоопарки. Правда, посетить их в составе организованных групп пока нельзя.