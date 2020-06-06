В Москве, несмотря на запрет массовых мероприятий, открывается книжный фестиваль

Фестиваль «Красная площадь» организаторы считают первой ласточкой постепенного выхода из карантина. Площадь является федеральной землей, а не городской, поэтому ограничения, предусмотренные режимом повышенной готовности, не распространяются. Замглавы Роспечати Григорьев, отвечая на вопрос «Новой газеты» о согласовании проведения мероприятия, указал на любителей литературы в Кремле и правительстве.

Большинство издательств отказались работать на фестивале в этом году, в том числе по санитарным соображениям и из-за нерентабельности. Роспотребнадзор надеется, что мероприятие посетят не более 18 тысяч человек. Для входа гостям кроме пропуска понадобится специальный цифровой графический код. Детей до 7 лет и пожилых старше 65 на «Красную площадь» не пустят. Посетители должны быть в масках и перчатках и не забывать про социальную дистанцию.

Фестиваль продлится до понедельника.