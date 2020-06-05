Минюст признал обоснованными временные ограничения прав и свобод из-за коронавируса

Речь идет, в том числе, о действиях властей Москвы. Об этом сообщается на сайте ведомства. Недавно проверить, не нарушают ли законы введенные ограничения, поручил премьер-министр Михаил Мишустин. Мэр Сергей Собянин ранее ввел в Москве так называемый режим самоизоляции и пропускную систему. Жители столицы пытались это оспорить в судах, но иски были отклонены.
2020-06-05T23:37:38+03:00
2020-06-06T00:07:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:37, 05 июня 2020
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