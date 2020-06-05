Противотанковую пушку направили для тушения горящей в Иркутской области нефтяной скважины. Орудие МТ-12 «Рапира» перебросят специально выделенным военно-транспортным самолетом из Самарской области. Как сообщили в Центральном военном округе, такое решение принял министр обороны Сергей Шойгу после того, как за помощью обратился врио главы региона Игорь Кобзев. Планируется, что пушка выстрелом срежет арматуру горящей скважины. Это поможет установить специальное оборудование для ее герметизации. Нефтяная скважина горит седьмой день.