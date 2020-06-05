Нашумевшая статья о рисках лечения пациентов с коронавирусом препаратом от малярии отозвана из журнала Lancet

Авторитетное британское научное издание сообщило, что это сделали трое из четырех авторов статьи. Они не смогли провести независимую проверку данных, на которых основывалась публикации. Четвертый автор, гендиректор компании Surgisphere Салан Десай, как выяснилось обладает сомнительной репутацией, а расследование британской газеты The Guardian показало, что Surgisphere существует всего несколько месяцев, — а в компании, помимо гендиректора Сапана Десая, работает всего несколько человек. Ранее из-за этой статьи Всемирная организация здравоохранения и многие университеты приостановили испытания гидроксихлорохина из-за его возможной небезопасности и неэффективности. Именно этот препарат неоднократно упоминал как средство профилактики от коронавируса президент США Дональд Трамп.