Министр обороны США Марк Эспер приказал военным, переброшенным к Вашингтону из-за протестов, вернуться на базы. Это сообщает Reuters со ссылкой на источник. Агентство отмечает, что речь идет примерно о 900 военнослужащих, которые находились в окрестностях Вашингтона, но не входили в столицу. Как поясняет Reuters, решение принято, поскольку в столичный округ направлено достаточное количество бойцов Национальной гвардии – около пяти тысяч. Нацгвардия подчиняется губернаторам и президенту.

Ранее телекомпания CNN сообщала, что Дональд Трамп рассматривал возможность отправить в отставку главу Пентагона Марка Эспера из-за разногласий по поводу протестов.