Российский МИД назвал провокацией высылку своих дипломатов из Чехии и пообещал ответить

В министерстве заявили, что чешская сторона поступила непорядочно и недостойно и без каких-либо оснований нанесла серьёзный урон отношениям Москвы и Праги, передает ТАСС.

Власти Чехии решили выслать двух сотрудников российского центра культуры из-за скандала с ядом рицином. Ранее чешские СМИ сообщили, что его якобы доставил в Прагу российский дипломат для покушения на чиновников из-за сноса памятника советскому маршалу Коневу.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сегодня назвал это вымыслом и обвинил в дезинформации как раз тех дипломатов, которые объявлены персонами нон грата.