Сергей Собянин не исключил, что на следующей неделе могут радикально ослабить карантин. Мэр Москвы сказал, что интервал между этапами снятия ограничений будет составлять около недели, — передает ТАСС. Накануне Собянин пообещал, что к июлю будет снято большинство запретов, введенных из-за коронавируса. Напомним, на 1 июля назначено голосование по Конституции.
2020-06-05T23:00:45+03:00
2020-06-05T23:00:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:00, 05 июня 2020
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