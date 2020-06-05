Компания Facebook не обнаружила в своей соцсети следов иностранного вмешательства в протесты в США. Это сообщили агентству Reuters в подразделении, отвечающем за кибербезопасность. Накануне американский генпрокурор и министр юстиции Уильям Барр заявил о том, что насилие в стране провоцируют некие иностранные силы.