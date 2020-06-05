В Кремле заявили, что если граждане проголосуют против поправок к Конституции, то они не вступят в силу

Это сказал сегодня, отвечая на вопрос «Эха Москвы», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне КПРФ решила голосовать против поправок по Конституции. Депутат Госдумы от этой партии Леонид Калашников в интервью «Эху Москвы» назвал предстоящее голосование юридически бессмысленным. Поправки в Конституцию, предусматривающее, в том числе, обнуление президентских сроков Владимира Путина, уже были одобрены Госдумой и Советом Федерации, Конституционным судом и всеми региональными парламентами России. Согласно действующей Конституции, иного и не требуется.