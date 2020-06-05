В Ростехнадзоре не исключают, что причиной разлива топлива в Норильске могло стать изношенное оборудование. При этом в ведомстве отметили, что аварийный резервуар с 2016 года находился на ремонте, что исключало возможность его проверки, — передает ТАСС.

Ранее в «Норникеле» предположили, что емкость дала течь из-за таяния вечной мерзлоты. Генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить все аналогичные объекты в Арктике. Разлив 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в реки, признан ЧС федерального масштаба.