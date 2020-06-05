Всех задержанных в Москве во время пикетов в поддержку Ильи Азара отпустили из полиции. Но с них взяли обязательство о явке для составления административных протоколов по статье о нарушении порядка пикетирования. Одного из задержанных обвинили в неповиновении полиции, сообщил «Интерфаксу» адвокат Василий Кушнир. По данным портала «ОВД-Инфо», на Петровке у здания МВД были сегодня задержаны 15 человек.