Всех задержанных в Москве во время пикетов в поддержку Ильи Азара отпустили из полиции. Но с них взяли обязательство о явке для составления административных протоколов по статье о нарушении порядка пикетирования. Одного из задержанных обвинили в неповиновении полиции, сообщил «Интерфаксу» адвокат Василий Кушнир. По данным портала «ОВД-Инфо», на Петровке у здания МВД были сегодня задержаны 15 человек.
2020-06-05T22:30:50+03:00
2020-06-05T22:30:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:30, 05 июня 2020
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