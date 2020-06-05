Верхняя палата парламента ФРГ одобрила закон о запрете терапевтического изменения сексуальной ориентации

Запрет на так называемую «конверсионную» или «репаративную» терапию пока лишь частичный. По новому закону, метод исправления сексуальной ориентации станет полностью невозможен в применении к несовершеннолетним. В отношении взрослых людей терапия может предприниматься лишь при определенных обстоятельствах.

Те, кто будет проводить изменение сексуальной направленности принудительно, путем угроз или обмана, рискует подвергнуться наказанию лишением свободы до одного года или денежным штрафам.

Запрещена будет также реклама подобных услуг «исцеления» от гомосексуальности. Конверсионная терапия считается псевдо-медицинским методом «исправления» сексуальной направленности. Эксперты исходят из того, что в Германии в год проводится тысячи подобных «процедур», однако точная цифра не известна.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан год назад запустил работу над проектом закона, подчеркнув, что гомосексуальность – это не болезнь. Конверсионная терапия приводит к тяжелым телесным и психическим страданиям, заявил политик. Шпан, который не скрывает своей гомосексуальной направленности, заявил, что подобные методы не лечат людей, а делают их больными.

Запрет вступит в силу после публикации в Германском врачебном бюллетене.