Немецкое издание Focus сообщило о существовании под Петербургом лагеря неонацистов из Германии

Немецкие неонацисты обучаются в лагере под Петербургом. Об этом пишет пресса Германии.

За неонацистами, которые тренируются под Петербургом, в Германии давно наблюдает федеральное ведомство по охране конституции. Об этом сообщило издание «Фокус». Как следует из материала, управляет тренировками «Русское имперское движение». Видимо, речь идет о лагере под названием «Резерв». О нем писали ранее и российские СМИ. Немецкий журналисты утверждают, что некоторые выпускники «Резерва», в том числе шведы и финны, примыкают к российским вооруженным группам на востоке Украины. Также в Швеции во время суда над тремя неонацистами, обвиняемыми в подготовке взрывов Гетеборге, стало известно, что они тоже тренировались в лагере «Русского имперского движения». «Движение» возникло лет 20 назад. Как напоминает исследующий российских националистов центр «СОВА», представители «движения» участвовали в конфликте на юго-востоке в Украины.

Госдепартамент США внес «Русское имперское движение» в реестр террористических организаций. Сайт и несколько изданий этого движения в России признаны экстремистскими.