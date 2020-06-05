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Эксклюзив Эха 22:02, 05 июня 2020

Всех задержанных на одиночных пикетах в Москве отпускают из полиции

Всех задержанных на одиночных пикетах в Москве отпускают из полиции. Об этом сообщил около четверти часа назад портал «ОВД –Инфо». При этом на некоторых составлены административные протоколы, что грозит штрафами. На пикете в Москве в поддержку журналиста Ильи Азара были задержаны 15 человек. Среди тех, кто пришел к зданию МВД на Петровке, было несколько бывших фигурантов «московского дела», в том числе и член партии «Яблока» Валерий Костенок. Он сказал «Эху Москвы» о том, что полицейские аргументировать доставку в отделение отказались.

Ранее сегодня судья Мосгорсуда Илья Козлов отказался отпустить на свободу задержанного во время одиночного пикета журналиста Илью Азара. Срок административного ареста ему сократили с 15 суток до 10.



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