Власти Москвы пообещали на следующей неделе объявить о радикальных решениях по снятию ограничений из-за коронавируса

Пока в мэрии не уточняют, в чем именно могут заключаться послабления. Тем не менее, столичный градоначальник Сергей Собянин убежден, что нынешняя динамика по распространению коронавируса положительная. По его словам, изменение ситуации можно отслеживать минимум через 7 дней. Это означает, что власти смогут сделать выводы уже в ближайший понедельник, поскольку предыдущий этап снятия ограничений начался 1 июня, добавил мэр. При этом способствует послаблениям, по мнению Собянина, то, что москвичи соблюдают социальную дистанцию и масочный режим.

Между тем в Подмосковье, где ограничения по большей степени вводились синхронно с Москвой, считают, что начинать очередной этап их снятия преждевременно. Губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул, что радикально индекс распространения коронавируса в области не упал. В частности, по его словам, властям пришлось отказаться от планов открыть торговые центры.

С 1 июня в Москве открылись некоторые предприятия, а также непродовольственные магазины. Горожанам разрешили прогулки по определенному графику. Вместе с тем в столице до конца следующей недели сохраняются режим изоляции и пропускная система.