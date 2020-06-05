Глава Пентагона приказал отозвать из Вашингтона всех военных, переброшенных из-за протестов

Глава Пентагона Марк Эспер приказал отозвать из Вашингтона всех военных, переброшенных из-за протестов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник. Ввести войска решил президент США Дональд Трамп и призвал губернаторов штатов последовать его примеру. Протесты и беспорядки в США вспыхнули из-за гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда.