Глава Пентагона приказал отозвать из Вашингтона всех военных, переброшенных из-за протестов

Глава Пентагона Марк Эспер приказал отозвать из Вашингтона всех военных, переброшенных из-за протестов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник. Ввести войска решил президент США Дональд Трамп и призвал губернаторов штатов последовать его примеру. Протесты и беспорядки в США вспыхнули из-за гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда.
2020-06-05T21:32:38+03:00
2020-06-05T21:32:38+03:00
https://echo.msk.ru/news/2655597-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:32, 05 июня 2020
Загрузка комментариев...