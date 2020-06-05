Правозащитники обратились в Минюст из-за задержаний участников одиночных пикетов. Центр «Мемориал» и проект ОВД-Инфо называют это непропорциональным ограничением конституционных прав граждан на свободу мирных собраний, — передает «Интерфакс». В Москве у здания МВД на Петровке неоднократно задерживали участников одиночных пикетов. Это продолжилось и сегодня. В автозак попали 13 человек. Это как участники пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара, так и наблюдатели.
2020-06-05T21:32:01+03:00
2020-06-05T21:32:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 05 июня 2020
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