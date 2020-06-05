С 6 июня московские храмы откроют для посещения. Верующим придется соблюдать ряд ограничений для посещения богослужений. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» настоятель храма Святой Троицы в Хохлах Алексей Уминский.

«Одна проблема техническая, по которой необходимо соблюсти все данные нам инструкции. Это одно место для человека на четыре квадратных метра храма, например. В наш храм может входить не более 30 человек сейчас с соблюдением этой дистанции. Будет и проблема этическая, когда часть прихожан все-таки на службу не попадет. Мне придется закрыть двери храма, когда храм наполнится теми людьми, которые ранее записались на эти службы. Мы сделали такую предварительную запись на четыре службы: суббота, в воскресенье две службы и служба в понедельник», — сказал он. Уминский также добавил, что храмам нужно будет обеспечить трансляцию служб, чтобы часть прихожан могла слушать богослужение в церковном дворе. При этом прихожанам также необходимо будет соблюдать социальную дистанцию и другие требования Роспотребнадзора.

В субботу, накануне праздника Троицы, спустя почти два месяца карантина московские церкви открываются для верующих. В этот же день откроются и столичные мечети.