Сергей Собянин сообщил, что на следующей неделе могут быть приняты радикальные решения по ослаблению карантина. Мэр Москвы сказал, что интервал между этапами снятия ограничений будет составлять около недели, — передает ТАСС. Накануне Собянин пообещал, что к июлю будет снято большинство запретов, введенных из-за коронавируса. Напомню, на 1 июля назначено голосование по Конституции.
2020-06-05T21:31:00+03:00
2020-06-05T21:34:43+03:00
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21:31, 05 июня 2020
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