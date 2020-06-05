Сергей Собянин сообщил, что на следующей неделе могут быть приняты радикальные решения по ослаблению карантина. Мэр Москвы сказал, что интервал между этапами снятия ограничений будет составлять около недели, — передает ТАСС. Накануне Собянин пообещал, что к июлю будет снято большинство запретов, введенных из-за коронавируса. Напомню, на 1 июля назначено голосование по Конституции.