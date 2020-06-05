В Вашингтоне в честь движения против расизма назвали улицу. Участок 16-ой улицы, ведущей к Белому дому, стал называться в переводе на русский «Площадь Жизнь черных имеет значение», — передает ТАСС. Как видно из трансляции, протестный лозунг Black lives matter написан желтыми буквами во всю проезжую часть.

Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Боузер осудила федеральную полицию за разгон протестующих слезоточивым газом. Массовые протесты и беспорядки в США вспыхнули после смерти от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда.