Верховный суд России признал террористической организацию «Хайят Тахрир аш-Шам». Был удовлетворен иск генпрокурора Игоря Краснова. В документе говорилось, что деятельность этой организации представляет серьезную угрозу национальным интересам России, ее социальной и политической стабильности, а также жизни и здоровью граждан. Как передает «Интерфакс», «Хайят Тахрир аш-Шам» связана с уже запрещенной в России «Джебхат ан-Нусрой». Ее участники воевали в Сирии.
2020-06-05T21:03:52+03:00
2020-06-05T21:03:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 05 июня 2020
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