Верховный суд России признал террористической организацию «Хайят Тахрир аш-Шам». Был удовлетворен иск генпрокурора Игоря Краснова. В документе говорилось, что деятельность этой организации представляет серьезную угрозу национальным интересам России, ее социальной и политической стабильности, а также жизни и здоровью граждан. Как передает «Интерфакс», «Хайят Тахрир аш-Шам» связана с уже запрещенной в России «Джебхат ан-Нусрой». Ее участники воевали в Сирии.